إنطلاق فعاليات مهرجان المسرح الأمازيغي بباتنة

انطلقت مساء أمس بمسرح باتنة الجهوي الدكتور صالح لمباركية، فعاليات الطبعة الـ 13 للمهرجان الثقافي الوطني للمسرح الأمازيغي.

ويعرف المهرجان، مشاركة 7 عروض مسرحية ناطقة بالامازيغية بمتغيراتها المختلفة من مختلف مناطق الوطن.

وستتنافس هذه الاعمال على مدارس 5 أيام إلى غاية الـ 02 ديسمبر الداخل.

وقد أشرف على حفل الافتتاح محمد يحياوي ممثلا عن وزير الثقافة والفنون، وبحضور والي ولاية باتنة محمد بن مالك ورئيس المجلس الشعبي الولائي والوالي المنتدب لبريكة.

بالاضافة الى السلطات المدنية والأسرة الفنية والفرق المشاركة.

وأكد ممثل وزير الثقافة، محمد يحياوي أن المهرجان الثقافي الوطني للمسرح الامازيغي هو اضافة الى الحركة المسرحية. واضافة الى الثقافة الجزائرية بشكل عام ولباتنة بشكل خاص.

هذه الاخيرة قال عنها انها ولاية ثقافية بامتياز ليس فقط في مجال المسرح ولكن في مجال الفنون بشكل عام.

من جهته، محافظ المهرجان حميد علاوي، أكد أن أيام التظاهرة فرصة للالتقاء واجتماع الناس من فنانين وجمهور. حول مائدة واحدة هي مائدة المبادئ السامية والأخلاق الراقية التي تجعل الانسان انسانا. وترفعه في اعلى مراتب الفضائل وان الحياة بدون فن وبدون مسرح ستصبح تخبطا بلا هدف ولا غايات.

مضيفا أن المحافظة قد اولت من خلال برنامجها العناية لشريحة الشباب لانشاء جيل محب للفن ومقدر لقيمته.