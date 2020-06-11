إنطلاق قافلة تضامنية لتوزيع 500 طرد غذائي على العائلات المعوزة بقالمة

أخبار الجزائر
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إنطلاق قافلة تضامنية لتوزيع 500 طرد غذائي على العائلات المعوزة بقالمة
بقلم نادية بن طاهر

أشرف صبيحة اليوم الخميس، والي ولاية قالمة، كمال عبلة، على إعطاء إشارة انطلاق قافلة تضامنية تضم 500 طرد غذائي، موجهة لفائدة العائلات المعوزة بمناطق الظل.

ويأتي ذلك، في إطار جملة التدابير والاجراءات المتخذة لمجابهة وباء كورورنا “كوفيد 19″، وعملا على تخفيف تبعات الوباء على المواطنين خاصة في مناطق الظل.

كما تدعمت حظائر البلديات بـ900 حاوية للنفايات المنزلية، حيث أشرف الوالي على توزيعها صبيحة اليوم.

وتندرج هذه العملية، ضمن برنامج الولاية في الحفاظ على نظافة المحيط، وكذا توفير كافة الامكانيات المادية والبشرية في سبيل ذلك.


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