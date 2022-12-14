إنطلاق قافلة تضامنية لفائدة متضرري حرائق الغابات

انطلقت اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة, قافلة تضامنية محملة بألبسة وحقائب مدرسية. إضافة إلى وسائل تطهير وتعقيم, وذلك لفائدة عائلات متضررة من حرائق الغابات. التي شهدتها بعض ولايات الوطن خلال الصائفة الماضية.

وبادرت الكشافة الإسلامية الجزائرية بالتعاون مع مكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) بالجزائر, بهذه القافلة الوطنية. حيث أعطى نائب القائد العام للكشافة الإسلامية الجزائرية, عادل نساخ. إشارة انطلاق هذه القافلة, بحضور ممثلة مكتب اليونيسيف بالجزائر, صوريا حسن.

وأكد نساخ في تصريح للصحافة, أن هذه القافلة ستجوب ولايات الطارف وسكيكدة وسوق أهراس محملة بـ”2.900 طرد. يتضمن ألبسة شتوية وحقائب وأدوات مدرسية. لفائدة أطفال عائلات متضررة من حرائق الغابات خلال الصائفة الماضية إلى جانب وسائل تعقيم”.

وبدورها, أشادت ممثلة مكتب اليونيسيف بالجزائر بهذه المبادرة, مبرزة استعداد هيئتها لتعزيز التعاون مع الكشافة الإسلامية الجزائرية في مجال الطفولة.