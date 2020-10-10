إنطلاق قافلة “صنعة بلادي” للترويج للبصمة المحلية

إنطلقت، اليوم السبت، قافلة “صنعة بلادي” للترويج للبصمة المحلية في الفضاءات العامة.

القافلة ستجوب قافلة ” صنعة بلادي” العديد من مناطق وبلديات الوطن، تماشيا مع التوجيهات الإقتصادية الجديدة.

القافلة التي تشرف على إطلاقها مؤسسة ناشئة بالتنسيق مع الجمعية الوطنية للتجار، حطت في أول خطوة لها بساحة كينيدي ببلدية الأبيار بالعاصمة.

سجلت مشاركة نحو 18 حرفي ومؤسسة مصغرة وستدوم 10 أيام كاملة.

على أن تواصل باقي محطاتها بباقي ببلديات العاصمة ولايات أخرى من الوطن.

المبادرة تستهدف تعزيز ثقافة الترويج وإستهلاك المنتجات المحلية وتعزيز تواجدها في السوق.

إستحداث فضاءات تجارية لأصحاب المؤسسات الصغيرة والحرف من أجل عرض وتسويق منتجاتهم.

مطلب يلح عليه أصحاب المؤسسات الحرفية، الذين اغتنموا فرصة مشاركتهم في التظاهرة لمطالبة السلطات بتسهيل ودعم تنظيم مثل هذه التظاهرات على مستوى الساحات والفضاءات العمومية بالبلديات ولايات أخرى من الوطن.

واكد المشرفون على القافلة أن المبادرة ستتوسع بمناطق أخرى لتجمع بين الترويج للمؤسسات والمنتجات.