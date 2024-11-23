إنطلاق قرعة الحج للبالغين 70 سنة والمسجلين أكثر من عشر مرات

انطلقت صبيحة اليوم السبت، عبر مختلف بلديات ولايات الوطن، عملية القرعة الإستثنائية لموسم حج 1446هـ/ 2025م الخاصة بالمواطنين البالغين 70 سنة والمسجلين في القرعة أكثر من عشر مرات.

وكانت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، قد أنهت إلى علم المواطنين، في وقت سابق. أنه سيتم إجراء قرعة حج استثنائية لموسم 1446هـ/2025 م لفائدة المواطنين البالغ سنهم 70 فما فوق. وسجلوا عشر (10) مرات فأكثر وهذا بعد قرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. بتخصيص حصة لفائدتهم تقدر بـ 2000 دفتر حج.

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