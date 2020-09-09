إنطلاق محاكمة الإخوة كونيناف بمحكمة سيدي امحمد

فتحت محكمة سيدي امحمد، اليوم الأربعاء، قضية فساد متعلقة بملف الإخوة كونيناف المتواجدين رهن الحبس المؤقت بسجن الحراش.

القضية متابع فيها كل من الوزير الأول السابق، عبد المالك سلال ووزير الموارد المائية سابقا إلى جانب إطارات بوزارة الصناعة.

المتهمون وجهت لهم تهم تتعلق بإبرام صفقات عمومية مع الدولة من دون الوفاء الالتزامات التعاقدية وإستغلال نفوذ موظفين عموميين.

إلى جانب تحويل عقارات وامتيازات عن مقصدها الامتيازي. هذا و قد كشفت التحقيقات عن تورط الإخوة كونيناف بالتلاعب بتعاملات وصفقات عمومية، في قطاعي الموارد المائية والأشغال العمومية.

وإستهلت القاضية الإستجواب بالمتهم رضا كونيناف.

القاضية: كيف تحصلت على شركتي “كوغجال اجي” و”اي تي بو”، البداية بمؤسسة كوغرال الجي كم تمثل اسهمكم في المؤسسة؟

رضا كونياف: 80 بالمئة لنا

القاضية: كم نسبة التنازل عن مؤسسة كوغرال ؟

رضا كونيناف: نسبة التنازل بلغت 60 بالمىة، وطالبونا بالاستثمار كشرط للتنازل

القاضية : مبلغ التنازل طبقا للائحة عن مجلس مساهمات الدولة قدرت ب 42 مليار سنتيم لشركة كوغرال، مع وجود عدة التزامات تسديد المبلغ المتبقي من قيمية التنازل ب29 مليار سنتيم؟

رضا كونيناف: يجيب لا أعلم جيدا في هذه النقطة المسير المالي أدرى.

القاضية: وضع برنامج إستثماري بمبلغ 18 مليار سنتيم تكوين بقيمة 10ملايير سنتيم.

رضا كونيناف: نعم الآجال 30 بالمئة عند إمضاء العقد دفعتها ووفيت بجميع الإلتزامات.

القاضية : ماهو الحل الذي تم التوصل إليه فيما يخص شركة “كوغرال الجي” بعد النزاع بينكم وبين مجلس محاسبة الدولة ؟

رضا كونيناف : بعد تقرير الخبرة أخذنا تعويض بـ 120مليار سنتيم و ربحنا القضية.

القاضية: تم إلغاء ديون ب 10مليار سنتيم من مديرية املاك الدولة؟

رضا كونيناف: لا يمكنني تأكيد الأرقام دون الاطلاع على الوثائق سيدتي.

القاضية : بالنسبة لشركتي “كوغرال الجي” و”كوغرال” وهران، هل استفدتم من قرض بنكي لتسديد الديون التي كانت على عاتق المؤسسة ؟

رضا كونيناف: نعم استفدنا

القاضية : هل اشتغلت المؤسسة بعد تسديد الديون ؟

رضا كونيناف: نعم اشتغل الفرعين معا كوغرال ألجي ووهران، لكن فقط قرر بعض العمال مغادرة المؤسسة، العمال الذين غادروا المؤسسة 600عامل من اصل 1550عامل بالفرعين.

القاضية : الاوعية العقارية والامتيازات التي تحصلتم عليها على مستوى الموانئ؟

رضا كونيناف : على مستوى الجزائر ووهران كانت ملك للشركة لا يمكنني تحديد المساحات.

القاضية : 64 الف متر مربع مساحة العقار المستفاد منه بميناء الجزائر ولم تدفعوا مستحقاتها منذ 2008 ولهذا مساهمات الدول مسحت الديون لكم كتعويض.

رضا كونيناف : كنا ندفع المستحقات بشكل منظم عن طريق جدولة المستحقات.

القاضية :بالنسبة لميناء وهران الاستفادة من 8800متر مربع؟

رضا كونيناف: لا اتذكر وليس لدي رقم محدد.

القاضية : هل دفعت المستحقات ؟

رضا كونيناف : نعم

القاضية :طلبت توسعة بـ 2000 متر كم أضافوا لكم ؟

رضا كونيناف :2000 متر مربع.

القاضية : كيف تم حل مشكل التوسعة في 6 ايام ؟

رضا كونيناف : لا ادري كيف.

القاضية : هل تؤكدون استفادتكم من وعائيين عقاريين ب10241 متر مربع بميناء وهران لشركة متريس ؟

رضا كونيناف : نعم.

القاضية : كيف استفدت من اوعية عقارية بميناء جيجل ؟

رضا كونيناف : لا ادري.

القاضية: هل اتصلت بمسؤولين لحل مشاكلكم والاستفادة ؟ و كيف حصلت شركة “كو جي سي” على الصفقات بكل من عين عبيد وعين وسارة وقصر البخاري ؟

رضا كونيناف: كاين المسير هو أدرى، والحصول على تلك الصفقات كان قبل إلتحاقي بالمؤسسة.

القاضية : ماهي الشروط التي تركتكم تستفيدون من هذه الصفقات رفقة شريك أجنبي كيف احضرت لكم الدولة شريك اجنبي ؟

رضا كونيناف : هناك معايير توفرت في المناقصة وفزنا بها بإعتبار شركة رائدة وقدمنا اقل عرض للمناقصة.

القاضية : ماهي شروط استفادتكم من حظائر صناعية تتمثل في خلق الابار الباطنية ؟

رضا كونيناف : ليس لدي فكرة.

القاضية: 327 مليار سنتيم قيمة مشروع الحظيرة الصناعية لقصر البخاري و 457 مليار سنتيم قيمة مشروع الحظيرة الصناعية عين وسارة ؟

رضا كونيناف :أؤكد هذه المبالغ.