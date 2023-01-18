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أخبار الجزائر

إنطلاق محاكمة السعيد بوتفليقة

بقلم نجيبة سماي
إنطلاق محاكمة السعيد بوتفليقة
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إفتتحت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد بالجزائر العاصمة ملف قضية السعيد بوتفليقة شقيق ومستشار الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة. رفقة رجال الأعمال المتابعين في قضايا الفساد من بينهم علي حداد، محي الدين طحكوت، الإخوة كونيناف.

الى جانب متهمين اخرين ،بعدما وجهت لهم تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية من بينها إخفاء عائدات إجرامية. ناتجة عن جرائم الفساد، وإخفاء عائدات إجرامية من خلال إخفاء مصدرها الإجرامي وتبييض الأموال ومخالفة الصرف. و

للتذكير سبق و ان تمت ادانة المتهمين من قبل بعقوبات سالبة للحرية في قضايا فساد عديدة .

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