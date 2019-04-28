إنطلاق محاكمة السيناتور بوجوهر المتهم في قضية فساد بتيبازة

إنطلقت اليوم الأحد بالمحكمة الإبتدائية لتيبازة محاكمة عضو مجلس الأمة، مليك بوجوهر، المتهم رفقة متهمين إثنين آخرين في قضية فساد

في ثالث جلسة علنية ترأستها القاضية بن غزال راضية وحضرها عددا من عائلات المتهمين، حسبما أفادت به وأج .

وكانت هيئة المحكمة قد رفضت طلب هيئة دفاع المتهمين في جلستين متتاليتين بتاريخ 21 و 14 أفريل الماضيين على التوالي القاضي

بالإفراج عن المتهم الرئيسي السيناتور بوجوهر مليك المتابع بتهمة “تلقي مزية بدون وجه حق”، “إستغلال النفوذ” و”الإسائة للوظيفة”.

ويمثل السيناتور السابق لحزب التجمع الوطني الديمقراطي بوجوهر رفقة متهمين إثنين رهن الحبس المؤقت منذ أوت الماضي .

بقرار من قاضي التحقيق إثر توقيفهم من طرف الشرطة القضائية متلبسين بجنح التهم السالفة الذكر .

ويبلغ عدد أطراف هذه القضية 6 منهم ثلاثة متهمين و ضحية و ثلاثة شهود، يضيف ذات المصدر .