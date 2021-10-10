إنطلاق محاكمة الطيب لوح والسعيد بوتفليقة

باشرت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء بالعاصمة، الأحد، في محاكمة وزير العدل الأسبق الطيب لوح والمسشتار السابق بالرئاسة السعيد بوتفليقة، والمتهم بن هاشم الطيب المفتش العام السابق بوزارة العدل، ورجل الأعمال الموقوف ” لسبب آخر ” علي حداد، المتواجدين رهن الحبس المؤقت. وعدد من المسؤولين والإطارات السابقين بوزارة العدل، المتابعين بجناية التحريض على التزوير في محررات رسمية، والتحريض على التحيز والمشاركة في التحريض على التحيز، إساءة استغلال الوظيفة والمشاركة في إساءة استغلال الوظيفة، إعاقة السير الحسن للعدالة والمشاركة في إعاقة السير الحسن للعدالة.

وباشر، القاضي عيشور علي جلسة المحاكمة باستجواب المتهم الموقوف ” بن هاشم الطيب ” المفتش العام السابق بوزارة العدل، بعد إخراج جميع الشهود من القاعة.

القاضي: بن هاشم الطيب مولود 11سبتمبر 1951، بوحدة.

المتهم بن هاشم: اولا انا عينت كموظف بوزارة العدل وفقا لمرسوم رئاسي، والقضاة لهم الحق لحمايتهم من الدستور، كذلك كل ما قمت به هو ما كلمني عليه، بالنسبة لقضية شكيب خليل،لست اعرفه لا هو ولا أبنائه او زوجته، ماعدا معرفته كوزير، لم اتلق رشاوي، وتلقيت تعليمات من وزير العدل الطيب لوح، أين أخبرني ان إصدار اوامر بالقبض في حق شكيب خليل مخالفة للقانون، ويجب تبليغ قاضي التحقيق وانا قمت بهذا التبلبغ، وكلمته حيث جاء الي، وخلالها أخبرته باللاوامر، وما اصدرته هو إجراء إداري لا يرقى ان يكون جزائي ، كونه يعد مجرد خطأ مهني، وحقيقة لو كان هؤلاء الناس لهم اوامر بالقبض، وكان لزاما سماعهم كمتهمين قبل إصدار أمر بالقبض في حقهم، اذا هذا يعد خطأ ارتكبه قاضي التحقيق وتم استدراكه، كون ان المتهمين كانوا حاضرين، وكان عليه ان يصدر الاوامر تلك في حال استدعائهم وتخلفوا عن الحضور…هل عندي تحيز هل تلقيت رشاوي..أين استغلال الوظيفة؟.

القاضي : الاساس هو الخطأ في الصيغة لم تضغط على قاضي التحقيق.

المتهم: هذا مستحيل هل يوجد شخص حافظ على القضاة من في، ّغير بن هاشم الطيب…

المتهم بن هاشم: اقسم بالله عملت إلى جانب القضاة ، ورئيس المجلس ولكل يعرفني لك اضغط يوما على القضاة.

القاضي: وقضية غرداية؟ ماذا تقول عنها.

المتهم بن هاشم الطيب: اسمحلي سيدي الرئيس ..المتهم يشرب جرعة ماء.

المتهم بن هاشم: أنا ا احمي القضاة بقوة الدستور..كلمت رئيس المجلس في قضية غرداية، لم استعمل هاتف الوزارة بل من هاتفي النقال، اتصلت برئيس المجلس بعدما جاءتني السيدة، بعد ساعتين از أكثر كلمني السيد الوزير خاصة أن الاجال كانت مفتوحة جنحة التزوير لا أساس لها من الصحة

القاضي: هل طلبت المحضر بتاريخ قديم خاصة أن الإجال انتهت وقتها.

القاضي: ما نوع الوثيقة

المتهم: محضر تبليغ هي وثيقة ادارية لجمع التوقيعات فقط، هذه الجريمة من حيث القانون لا يعاقب عليها كجناية، هذه الجريمة “خائبة”.

القاضي: السيدة تقول تعرضت للتهديد.

المتهم بن هاشم: والله لم اهدد في حيآتي أحد ،كلمت وقتها بلقاسم زغماتي واخذنا قرارات، لم يكن هناك أي شيء يخالف القانون.

المتهم: انا لم احضر ولم أكن موجود

القاضي: الم تحرض النائب العام بالمجلس لأجل مد المساعدة لرجل الأعمال محيي الدين

المتهم: لا ابدا لك اطلب منها هذا الطلب، هذا مستحيل، والسيارة التي كنت اتنقل بها لم يقتنها لي طحكوت ولا غيره.