إنطلاق محاكمة براقي ارزقي بسيدي امحمد

افتتحت محكمة القطب الجزائي الإقتصادي و المالي بسيدي امحمد الان ملف قضية وزير السابق للموارد المائية براقي ارزقي. و عدد من افراد عائلته و حوالي 65 متهم من بينهم 14 متهم موقوف بالمؤسسة العقابية و يتعلق الملف بالوكالة الوطنية للسدود. و التحويلات anbt في نسخته الثانية وذلك بعد ابرامه صفقات عمومية عن طريق التراضي البسيط بطريقة مخالفة للقانون .

كما وجهت لبراقي ارزقي و بقية المتهمين تهم ثقيلة تضمنها قانون مكافحة الفساد الوقاية منه. وهي جنحة منح عمدا امتيازات غير مبررة للغير عند إبرام عقود وصفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية. جنحة الرشوة في مجال الصفقات العمومية، جنحة استغلال النفوذ إساءة استغلال الوظيفة، تعارض المصالح. اخذ فوائد غيربصفة قانونية، تبييض عائدات إجرامية في إطار جماعة إجرامية منظمة جنحة الإثراء الغير مشروع جنحة طلب أو قبول، مزية غير مستحقة بغرض أداء عمل أو الامتناع عن عمل من واجباته.