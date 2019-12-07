إنطلاق محاكمة رؤوس الفساد بمحكمة سيدي امحمد

إنطلقت منذ قليل محاكمة رؤوس الفساد في ملف تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الإنتخابية بمحكمة سيدي امحمد.
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شرعت الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج في الإدلاء بأصواتها اليوم السبت، تحسبا للإنتخابات الرئاسية يوم الخميس 12 ديسمبر القادم.
وانطلقت الجالية الجزائرية في ماليزيا، بالتصويت في مكتب…
ذكرت الأرصاد الجوية، أن المناطق الغربية، ستشهد بعض الضباب خلال الصباح بالسواحل، لتكون هناك سحب أواخر النهار تؤدي إلى أمطار.
والرياح تكون من متغيرة الاتجاه إلى…
حذّرت مصالح الأرصاد الجوية من أمطار رعدية مرتقبة اليوم على العاصمة، البليدة وبومرداس.
وحسب بيان ذات المصالح الأمطار المرتقبة ستكون ابتداءً من 18 سا إلى غاية…
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