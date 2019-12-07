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إنطلاق محاكمة رؤوس الفساد بمحكمة سيدي امحمد

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إنطلاق محاكمة رؤوس الفساد بمحكمة سيدي امحمد
بقلم أمينة داودي

إنطلقت منذ قليل محاكمة رؤوس الفساد في ملف تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الإنتخابية بمحكمة سيدي امحمد.


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