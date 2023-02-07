إنطلاق محاكمة صاحب مجمع بلانكي

إفتتحت محكمة سيدي امحمد اليوم الاثنين، ملف قضية فساد طالت أصحاب المجمع المعروف بلانكي المدعو “ح.شرفاوي” مسؤول بشركة التوزيع أوديسي. التابع لمجمع بلانكي التي تعد متخصصة في مجال التوزيع، وإقامة شراكة في مجال التوكيلات، مع علامات.

من بينها زاد المتخصصة في ألبسة الأطفال وغروند ريكري المتخصصة في صناعة ألعاب الأطفال رفقة متهمين آخرين. مع استفادة مجمع “بلانكي” من امتيازات بدون وجه حق كبدت الخزينة العمومية مبالغ مالية ضخمة. كما وجهت لهم تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه.