إنطلاق محاكمة عبد المؤمن خليفة وهذا ما قاله للقاضي

إنطلقت مساء اليوم الأحد، محاكمة عبد المؤمن خليفة بمجلس قضاء البليدة، رفقة متهمين آخرين، وذلك عبر تقنية المحاكمة عن بعد حيث يتواجد المتهم بسجن الشلف.

ونفى خليفة، كل التهم الموجه إليه من طرف رئيس الجلسة قائلا: “لم أسرق ولا سنتيم ولم أزور وثاىق ولا املك عقارات”.

كما تم ضم قضية كرمان عبد الوهاب محافظ بنك الجزائر الأسبق، وشقيقه كرمان وزير الصناعة السابق. وابنته ياسمين المقيمة بإيطاليا والمتهمين بسرقة أموال الخليفة والتزوير والمشاركة.

القاضي: أنت محافظ المركزي الأسبق لبنك الجزائر كرمان عبد الوهاب.. هل أنت من منح رخصة لبنك الخليفة؟

كرمان عبد الوهاب: نعم منحته الاعتماد بطريقة قانونية. لأن ملفه كان يستوفي الشروط القانونية. وكانت هناك لجنة دراسة الملف.

القاضي: وماذا عن لجنة التفتيش؟

كرمان عبد الوهاب: أنا لست مسؤول عن التفتيش بل لجنة هي من قامت بعملية التفتيش. وقد سمعت بوجود خروقات حول نشاطه قامت بتشكيل لجنة للمراقبة. وبعدها تم إنهاء مهامي وكلفت بمهام أخرى.

القاضي: تحصلت على عدة امتيازات؟

كرمان عبد الوهاب: لم لتحصل على أية امتيازات لا هدية ولا أموال من عند الخليفة.

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