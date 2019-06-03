إنطلاق محاكمة علي حداد.. وهذا ما قاله للقاضي

إنطلقت منذ قليل محاكمة رجل الأعمال علي حداد بمحكمة بئر مراد رايس، غير أن هيئة الدفاع طالب ببطلان محاضر الضبطية القضائية.

كما باشر قاضي المحكمة في الإستماع إلى رجل الأعمال علي حداد الذي قال أنه طلب جواز سفر ثاني من الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال.

كما أن جواز السفر تحصل عليه في ظرف 48 ساعة دون إيداع أي ملف.

وتابع يقول:” عند حصولي على جواز السفر الجديد لم يطلب مني إرجاع جواز السفر الأول”.

القاضي: كم من مرة إستعملت يا علي حداد جواز سفرك القديم؟

علي حداد: كنت أحتفظ بجوازي سفر وفي كل مرة أسافر فيها أستعرض واحد، وفي كل بلد أستعرض جواز سفر مغاير”.

القاضي: هل كنت بصدد الهروب من أرض الوطن يا علي حداد؟

القاضي :أنت كنت بصدد مغادرة التراب الوطني في ظرف خاص تمر به البلاد؟

وفي رده على سؤال القاضي قال علي حداد:” لم أكن في حالة فرار يوم إلقاء القبض علي في أم الطبول واستظهرت جواز سفر واحد”.

من جهته قال إطار بوزارة الداخلية ” أنه تلقى تعليمة في سنة 2015 تسمح إستثنائيا بالحصول على أكثر من جواز سفر”.

وأضاف الإطار :” أنا تلقيت تعليمات من الأمين العام لوزارة الداخلية والإستثناء في منح جواز السفر تم بأوامر فوقية”.

من جهته تم إستدعاء حسان بوعلام مدير مصلحة الوثائق المؤمنة بوزارة الداخلية، حيث قال “أنه لا يعرف علي حداد والتقى به لأول مرة في المحكمة”.

مضيفا” أيعقل أنه من يصدر تعليمة و هو أمين عام لوزاة الداخلية يُسمع كشاهد ويتم اتهام أمين العام مركز بيومتري؟”

ليؤكد علي حداد “لا اعرف المدعو حسان بوعلام”.