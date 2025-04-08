إنطلاق مراجعة النظام الأساسي الخاص مع نقابات التربية بداية من اليوم

تنظم وزارة التربية الوطنية، إبتداء من اليوم الثلاثاء، سلسلة من الإجتماعات لمناقشة ودراسة المقترحات والملاحظات المتعلقة بمراجعة النظام الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بقطاع التربية. إضافة إلى نظام المنح والتعويضات.

واستدعت وزارة التربية الوطنية 13 نقابة للمشاركة في أول إجتماع مقرر هذا الثلاثاء ابتداء من الساعة التاسعة صباحا، مع ممثلي النقابات الخاصة بالأسلاك التعليمية.

وسيعقد يوم 15 أفريل الجاري اجتماع ثان مع النقابات الممثلة لأسلاك موظفي التربية. في حين يخصص اجتماع 22 أفريل الجاري للنقابات الخاصة بأسلاك التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني.

أما يوم 29 أفريل الجاري، فسيتم عقد اجتماع مع نقابات موظفي المخابر. في حين سيكون اجتماع 6 ماي المقبل مخصصا لممثلي النقابات الخاصة بأسلاك الإطعام المدرسي.

وبالنسبة للاجتماعات المقررة في 13، 20 و27 ماي المقبل، فستجمع تباعا وزارة التربية مع نقابات الموظفين الإداريين للمؤسسات التربوية. نقابات المصالح الاقتصادية، وأخيرًا نقابات المفتشين.

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