إنطلاق مراسم زفاف الأميرة إيمان إبنة ملك الأردن

إنطلقت مساء اليوم الأحد، مراسم حفل زفاف الأميرة إيمان بنت عبد الله الثاني ملك الأردن، إلى جميل ألكساندر ترميوتس، وذلك في قصر الملك “بيت الاردن”.

وانطلقت مراسم الحفل باستقبال جلالة الملك عبدالله الثاني وجلالة الملكة رانيا العبد الله المدعوين للحفل. في مقدمتهم أفراد العائلة المالكة وعائلة العريس وزعماء دول شقيقة وصديقة.

وبعد انتهاء مراسم استقبال الضيوف، يشهد الحفل العائلي خروج العروس الأميرة إيمان رفقة سمو ولي العهد الأمير الحسين إلى القاعة المخصّصة لعقد القران.

وبعد أن حضن جلالته العروس بدأت فعاليات عقد القران الشرعي على يد إمام الحضرة الهاشمية.

قبل أن يوقّع جلالة الملك والعروسان على عقد القران إلى جانب الأميرين الحسين بن عبدالله وهاشم بن عبدالله.

وبعد عقد القران انطلقت زفّة العروسين في “بيت الأردن”.

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