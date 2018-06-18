إنطلاق مسابقة “أنظف بلدية ” في ولاية باتنة

نظمت ولاية باتنة مؤخرا مسابقة “أنظف بلدية” للنهوض بنظافة المحيط عبر بلدياتها الـ61 وتحسين الإطار المعيشي للمواطنين، الجانب الحضري للولاية .

وحسب مصالح الولاية فإن المسابقة تشمل 7 محاور هي النفايات المنزلية ونظام التفريغ وصيانة المساحات الخضراء والتحسين الحضري.

إلى جانب التعمير والتهيئة العمرانية للبلدية، وكذا الموارد المائية والإنارة العمومية والمدارس.

كما خصص لهذه المسابقة جوائزمعتبرة للبلديات الثلاث التي ستفوز في المسابقة تمثلت في:

الجائزة الأولى: شاحنة ضاغطة للنفايات وشاحنة لتصليح الإنارة العمومية، شاحنة أخرى لنقل النفايات

وشاحنة ضاغطة للنفايات وأخرى لتصليح الإنارة العمومية بالنسبة للبلدية الفائزة بالمرتبة الثانية.

بينما شاحنة ضاغطة للنفايات بالنسبة للبلدية الفائزة بالجائزة الثالثة.

وقد تم تعيين لجنة مكلفة بمتابعة هذه المسابقة لتقييم البلديات وفق سلم تنقيط وضع وفق المحاور السبعة.

واضاف ذات المصدر بأن تسليم الجوائز للبلديات الفائزة سيكون يوم الـ 5 جويلية المقبل بمناسبة الذكرى المزدوجة لعيدي الاستقلال والشباب.