إنطلاق مسابقة تحدي الإبتكار بين الجامعات الجزائرية

يشارك أزيد من عشرين متنافس من مختلف التخصصات في تحدي الإبتكار بين الجامعات الجزائرية، الذي انطلقت بالمدرسة العليا للضمان الإجتماعي بالعاصمة.

مسابقة تحدي إبتكار بين الجامعات الجزائرية، المنظمة من طرف المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي و الوكالة الوطنية تهدف لتثمين نتائج البحث العلمي والتنمية التكنولوجية. حيث إستهدفت هذه التظاهرة الطلاب المتخرجين حديثا من الجامعات الجزائرية. وهي بمثابة فرصة لهم لترجمة أفكارهم على أرض الواقع من خلال إنشاء مؤسسات ناشئة.

وخلال ثلاثة أيام سيتنافس أزيد من عشرين مشارك من مختلف التخصصات. ليتم في الأخير إنتقاء أربعة 4 مشاريع تتحصل على الدعم والمرافقة.

هذا و خلال أيام المسابقة سيتم تنظيم دورات تكوينية تدريبية لفائدة الطلبة المشاركين من طرف خبراء و مختصين في الملكية الفكرية ،التسويق ، إدارة المشاريع ،و الاتصال.

و على هامش التظاهرة و مجريات اليوم الأول من انطلاق التحدي. تم إمضاء إتفاقية تعاون و شراكة بين الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث العلمي والتنمية التكنولوجية و المدرسة العليا للضمان الاجتماعي. حيث تهدف الإتفاقية إلى التعاون العلمي بين الطرفين. و كذا إنشاء شبكة اليقظة التكنولوجية و شبكة لتبادل الخبرات العلمية و التقنية. بالإضافة إلى دعم ومرافقة المشاريع المبتكرة في المجالات التي تهتم بها المدرسة العليا للضمان الإجتماعي.

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