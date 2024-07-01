إنطلاق مشروع أول صومعة إستراتيجية لتخزين الحبوب بمعسكر

أشرف كل من وزير الفلاحة يوسف شرفة، ووزير الري، طه دربال، اليوم الإثنين، على وضع حجر الأساس لمشروع إنجاز أول صومعة إستراتيجية لتخزين الحبوب بطاقة تخزين تقدر ب 01 مليون قنطار.

ويأتي هذا، ضمن البرنامج الوطني الذي يشمل 30 صومعة بمعدل صومعة في كل ولاية. إضافة إلى 350 مركز جواري للتخزين.

وحسب بيان للوزارة، ستستفيد ولاية معسكر من 9 مراكز جوارية مما سيرفع قدرات الولاية إلى 2,5 مليون قنطار.

وفي هذا الصدد، ذكر الوزير بالاستراتيجية التي وضعتها الدولة لتعزيز قدرات التخزين لتصل إلى 9 ملايين طن بدخول هذه المنشآت حيز الخدمة. وهذا يندرج ضمن الرؤية الاستشرافية السلطات العمومية فيما يخص رفع مساحات إنتاج القمح الصلب.

كما ذكر الوزير بالمخطط الوطني لتطوير الزراعات الاستراتيجية الذي يشمل منتجات ذات الاستهلاك الواسع كالحبوب، الحليب، البقوليات. الزراعات الزيتية والسكرية و البذور. حيث دعا المتعاملين والفلاحين إلى الانخراط في هذا المخطط من أجل تعزيز الأمن الغذائي.

وفيما يخص برنامج ضبط المنتجات الفلاحية واسعة الاستهلاك، أعلن الوزير على شروع المتعاملين المعنيين بهذه العملية في تكوين المخزون الوطني لثلاث منتجات أساسية وهي البطاطا، والبصل والثوم مع إدراج تحفيزات جديدة في هذا الشأن.

ّأما فيما يتعلق بالاحصاء العام للفلاحة 2024، ثمن الوزير المجهودات المبذولة من طرف كل الفاعلين على رأسهم ولاة الجمهورية. لإنجاح هذه العملية جد مهمة بالنسبة للقطاع والاقتصاد الوطني والفلاحين كذلك.

و في هذا الصدد، أعلن أن ولاية معسكر سجلت أعلى نسبة إدخال البيانات في المنصة الرقمية الخاصة بالاحصاء على المستوى الوطني. فيما بلغت نسبة انجاز عملية الإحصاء 70 بالمائة.