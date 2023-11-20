إنطلاق مشروع ربط تيسمسيلت بالطريق السيار شمال-جنوب

أشرف وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، لخضر رخروخ، اليوم الإثنين، خلال الزيارة التفقدية التي قادته الى ولاية تيسمسيلت. رفقة والي ولاية تيسمسيلت، وبحضور والي ولاية المدية. على إعطاء إشارة إنطلاق مشروع ازدواجية الطريق الوطني رقم 127 الرابط بين الطريق الوطني رقم 14 ببلدية العيون بولاية تيسمسيلت، والطريق السيار شمال-جنوب على مسافة 73 كلم، مع انجاز محول ببلدية قصر البخاري بولاية المدية.

هذا المشروع يكتسي أهمية بالغة كونه يهدف الى ربط ولاية تيسمسيلت بالطريق السيار شمال جنوب. والطريق السيار شرق غرب، بالإضافة إلى ذلك. سيمكن انجاز الطريق الوطني رقم 127 من تخفيف الضغط الذي يشهده الطريق الوطني رقم 14 والمناطق المتواجدة فيه.

في هذا السياق، أسدى الوزير تعليمات للمدير العام لمؤسسة الجزائرية للطرق السيارة بصفتها صاحب المشروع المفوض. تقضي بضرورة مراجعة أجال إنجاز هذا المشروع و العمل بنظام التناوب 10*2. من اجل تسريع وتيرة الأشغال وهذا ما سيمكن من خلق مناصب شغل.

كما قام الوزير باعطاء إشارة انطلاق مشروع ازدواجية الطريق الوطني رقم 120. الذي يربط بلدية العيون بتيسمسيلت وحدود ولاية الجلفة على مسافة 22 كلم. حيث أسدى توجيهات الى مدير الأشغال العمومية لذات الولاية برفع وتيرة الأشغال لتسليم المشروع في الأجال المحددة.

خلال هذه الزيارة، عاين الوزير مشروع عصرنة محور طرقي جديد يربط الطريق الوطني رقم 120. بالطريقين الولائيين رقم 16 و17 على مسافة 13 كلم.

كما تفقد مشروع انجاز ازدواجية الطريق الوطني رقم 14 والذي يربط بين حدود ولاية تيسمسيلت وولاية تيارت على مسافة 8 كلم.