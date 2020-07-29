إنطلاق مناسك الحج وسط إجراءات غير مسبوقة

بدأت مناسك الحج اليوم الأربعاء، في ظل إجراءات وقائية غير مسبوقة يخيم عليها شبح فيروس كورونا المستجد.

وأدى حجاج بيت الله، طواف القدوم، ضمن الركن الخامس من أركان الإسلام للعام 2020.

وتوجه حجاج بيت الله، من مكة إلى منى بعد صلاة الفجر فيما يعرف بـ”يوم التروية”.

ويبيت الحجاج ليلتهم في منى، قبل أن يتوجهوا بعد صلاة فجر غد الخميس إلى عرفات.

ويشارك نحو 10 آلاف مقيم بالمملكة في المناسك التي تتواصل على مدى 5 أيام.

وتم تزويد كل حاج بمجموعة من الأدوات والمستلزمات، بينها إحرام طبي ومعقم وحصى الجمرات وكمامات وسجادة ومظلة.

وخضع الحجاج لفحص فيروس كورونا المستجد قبل وصولهم إلى مكة، وسيتعين عليهم أيضا الحجر الصحي بعد الحج.

وقالت وزارة الحج والعمرة إنها أقامت العديد من المرافق الصحية والعيادات المتنقلة، وجهزت سيارات الإسعاف لتلبية احتياجات الحجاج.