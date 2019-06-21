إنطلاق منافسة الكان والجزائر تسعى لكسب الرهان

تنطلق أمسية اليوم الجمعة النسخة الـ32 من منافسة كأس أمم إفريقيا 2019، والتي ستحتضنها مصر في الفترة الممتدة بين 21 جوان و19 جويلية.

وستكون نسخة كأس أمم إفريقيا لهذا العام بطابع خاص، كونها أول بطولة إفريقية مكونة من 24 منتخب، بالإضافة إلى إجراءها في شهر جوان لأول مرة.

ويتواجد المنتخب الجزائري في المجموعة الثالثة رفقة كل من السنغال، كينيا وتنزانيا، حيث سيخوض المنتخب الوطني مباراته الأولى هذا الأحد أمام منتخب كينيا بملعب بيترو سبورت.

وتفتتح منافسة كاس امم إفريقيا سهرة اليوم بداية من الساعة التاسعة والتي يواجه فيها المنتخب المصري نظيره الزمبابوي.