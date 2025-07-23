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إنطلاق منتدى الأعمال “الجزائري – الإيطالي” بروما

بقلم أمينة داودي
إنطلاق منتدى الأعمال “الجزائري – الإيطالي” بروما
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إنطلق منتدى الأعمال الجزائري - الإيطالي في هذه الأثناء بالعاصمة الإيطالية روما. وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى جمهورية إيطاليا.

المنتدى يشرف عليه وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية أحمد عطاف. ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي للجمهورية الإيطالية انطونيو تاياني.

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