إنطلاق مهرجان المسرح المحترف بمشاركة 18 عرضا مسرحيا

تنطلق اليوم السبت فعاليات الطبعة الـ 13 لمهرجان المسرح المحترف، وذلك في المسرح الوطني محي الدين بشطارزي بالجزائر العاصمة.

وتعرف هذه الطبعة مشاركة 18 عرضا مسرحيا، ضمن المنافسة الرسمية على جائزة أحسن عرض متكامل.

وصرح محافظ المهرجان محمد يحياوي ، أن كل المسارح الجهوية ستشارك في المهرجان، الذي سيشهد لأول مرة تسليم جائزة مصطفى كاتب الدولية، للدراسات النقدية للمسرح الجزائري.

وأضاف أن هذه الدورة ستكون لروح الفقيد الفنانة صونيا، التي رحلت في ماي الماضي .

ومن ضمن العروض المشاركة مسرحية “بين الجنة والجنون”، من مسرح العلمة الجهوي للمخرج لطفي بن سبع.

كما تُعرَض المسرحية الأمازيغية “ليلة الإعدام” للمخرج سفيان عطية.

ومسرحية ” شكون احنا هوما ” من الجلفة، و“ماكبت” للمسرح الوطني الجزائري.

ومسرحية “ربيع النساء” لمسرح عنابة، و“فالحيط” لمسرح بلعباس.

و“يوبا الثاني” لمسرح تيزي وزو، و“حنين” لمسرح معسكر.