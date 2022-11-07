إنطلاق موسم السياحة الصحراوية من جانت

يشرف وزير السياحة والصناعة التقليدية، ياسين حمادي، اليوم الإثنين، على مراسم الافتتاح الرسمي لموسم السياحة الصحراوية من ولاية جانت.

ورافق الوزير، في زيارة العمل التي يقوم بها على مستوى ولاية جانت على مدار يومين، المدير العام للخطوط الجوية الجزائرية.

وسيشرف الوزير، على مراسم الافتتاح الرسمي لموسم السياحة الصحراوية من هذه الولاية الفتية، الـتي تعـتبر قطبا سياحيا استراتيجيا وذات مكانة هامة ضمن المكونات الكبرى لوجهة الجزائر السياحية.

وجاء ذلك، بالنظر لما تكتنزه الولاية، من مقومات سياحية استثنائية من حيث الثروات الطبيعية والثقافية.

كما أشرف وزير السياحة، على اعطاء شارة الانطلاق لسباق المهاري بنقطة الانطلاق تاهورت. بمشاركة متسابقين قادمين من مختلف مناطق ولاية جانت.

وشجع الوزير المشاركين وأكد قبيل انطلاق السباق، أن سباق المهاري موروث حضاري ورياضة شعبية يشكل رافدا هاما من روافد السياحة الصحراوية. مشددا على ضرورة أن يسعى الجميع لإقامته والحفاظ عليه، بالاضافة إلى اعطاءه ابعادا وطنية ودولية.