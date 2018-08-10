إنطلاق موسم 2018-2019 بحلة جديدة وأهداف متباينة

تنطلق أمسية اليوم الجمعة مجريات البطولة المحترفة الأولى موبليس لموسم 2018-2019 بحلتها الجديدة، عقب إنتخاب عبد الكريم مدوار رئيسا للرابطة المحترفة.

وسيعرف الموسم الكروي الجديد عودة أندية جمعية عين مليلة، مولودية بجاية، وأهلي برج بوعريريج إلى نخبة الكبار، حيث ستبحث هذه الأندية على إثباث أحقيتها في التواجد مع فرق القسم الأول.

و يستهل هذا الجمعة، شباب قسنطينة رحلة الدفاع عن لقبه من معقله المفضل، ملعب الشهيد حملاوي، عند استقبال نصر حسين داي في مباراة مهمة للسنافر الذين يراهنون كثيرا على عاملي الأرض والجمهور، بحثا عن انتصار تكون له أهمية قصوى من الناحية البسيكولوجية.

وسيشرف رئيس الرابطة المحترفة الاولى عبد الكريم مدوار على تدشين الموسم الكروي الجديد من ملعب 20 أوت بسكيكدة الذي سيحتضن مباراة شبيبة سكيكدة والصاعب الجديد للقسم الوطني الثاني ترجي مستغانم بداية من الساعة الخامسة مساءا