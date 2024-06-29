إنطلاق نهائيات الأولمبياد الجزائرية للرياضيات

أشرف وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، على انطلاق نهائيات الأولمبياد الجزائرية للرياضيات بالثانوية الوطنية للرياضيات بالقبة.

وتنطلق المسابقة إبتداء من اليوم، لتستمر إلى غاية 4 جويلية بمشاركة 321 تلميذ من الفئات الثلاث أشبال، أواسط وأكابر.

ونوه الوزير بالتتويجات المشرفة لتلاميذ الجزائر في الألمبياد السابقة. كما أثنى على نتائج التعليم المتوسط والنتائج المفرحة والمشرفة بزيادة نجاح تقدر بنسبة 11 بالمئة مقارنة بالسنة الماضية.

كما أشرف وزير التربية الوطنية على ندوة تدوم ثلاثة أيام للموسم الدراسي 2023-2024 وغلق السنة الدراسية الحالية إضافة إلى ضبط جاهزية القطاع للدخول المدرسي المقبل.