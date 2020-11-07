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إنطلاق نهائيات مسابقة “هواوي” لتكنولوجيات الإعلام والاتصال العالمية 2020

الوطني
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إنطلاق نهائيات مسابقة “هواوي” لتكنولوجيات الإعلام والاتصال العالمية 2020
بقلم فوزية.م

إنطلقت، اليوم السبت، نهائيات مسابقة “هواوي” لتكنولوجيات الإعلام والإتصال العالمية لسنة 2020.

وأفادت شركة هواوي الجزائر، في بيان لها، مشاركة فريقان جزائريان في المسابقة النهائية لهواوي.

ويتنافس في المسابقة النهائية العالمية لهواوي لتكنولوجيات الإعلام والاتصال أكثر من 70 دولة عبر العالم عن طريق تقنية التواصل عن بعد.

ويتكون فريق الشبكة الجزائرية من سيد أحمد نوار و سفيان مايدات من جامعة باب الزوار “USTHB”، وبوسعيدي محفوظ ، من جامعة سعيدة.

فيما يضم فريق السحابة الجزائرية كل من عبد المهيمن طيب بك من “INTTIC” وحمرور علي عبد الرحمن من جامعة “USTHB” بالإضافة إلى تقي الدين فيلاج من المدرسة الوطنية لعلوم الكمبيوتر “ESI”.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=916561

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