إنعقاد إجتماع لجنة خبراء الدول العربية المكلفة بالتسيير الشامل للمعلومات الجيومكانية بالجزائر

تنظم وزارة الدفاع الوطني، في الفترة الممتدة من 17 إلى 19 فيفري الجاري، الاجتماع السابع للجنة خبراء الدول العربية المكلفة بالتسيير الشامل للمعلومات الجيومكانية.

وحسب بيان للوزارة، اليوم الإثنين، نظم هذا الإجتماع، المجلس الوطني للإعلام الجغرافي بالشراكة مع قسم الإحصائيات لمنظمة الأمم المتحدة، وذلك بالنادي الوطني للجيش ببني مسوس بالعاصمة.

وتأتي هذه الفعالية، في إطار المبادرة الأممية الرامية إلى الإدارة الشاملة للمعلومات الجيومكانية على المستوى العالمي “UN-GGIM”، وكذا في فروعها الإقليمية، على مستوى الدول العربية وإفريقيا.

وافتتحت الأشغال من قبل اللّواء، رئيس دائرة الإستعمال والتحضير لأركان الجيش الوطني الشعبي.

وحضر الإجتماع، إطارات سامية من وزارة الدفاع الوطني، وكذا ممثلي الدوائر الوزارية ذات الاختصاص الإقليمي، والمنتجين الأساسيين للمعلومات الجيومكانية ببلادنا.

وسينشط هذا الإجتماع من طرف خبراء وطنيين وأجانب، بهدف متابعة حالة تقدم أشغال مجموعة الخبراء بعنوان “الدول العربية”، ومناقشة خطط العمل الخاصة بالمراحل المقبلة لتجسيد هذه المبادرة الأممية.

للإشارة سبق هذا الإجتماع، إنعقاد الورشة التقنية الدولية الأولى من 15 إلى 16 فيفري 2020، والتي خصصت للإطار المتكامل للمعلومات الجيومكانية “IGIF”.

وتطرقت الورشة، إلى المسائل المتعلقة بالمسعى التطبيقي الواجب إتباعه، قصد إرساء الإطار المتكامل للمعلومات الجيومكانية على مستوى الدول.

ويأتي ذلك، بهدف تعزيز التسيير الشامل للمعلومة الجيومكانية، كأداة هامة في اتخاذ القرار في مجال تسيير الأقاليم والتحديات المرتبطة بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية.