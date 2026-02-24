إنعقاد اجتماع مجلس إدارة الديوان الوطني للحج والعمرة

انعقد صباح اليوم الثلاثاء، بمقر وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، اجتماع مجلس إدارة الديوان الوطني للحج والعمرة في الجلسة الأولى لدورته العادية الأولى لسنة 2026م، برئاسة الأمين العام للوزارة، رئيس مجلس الإدارة، الأستاذ رضوان معاش.

وحسب بيان للديوان الوطني للحج والعمرة، حضر الإجتماع، المدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة، البروفيسور الطاهر برايك. بمشاركة أعضاء مجلس الإدارة الممثلين لمختلف القطاعات الوزارية. إلى جانب حضور محافظة الحسابات، وإطارات من الوزارة والديوان.

تداول أعضاء المجلس خلال هذا الاجتماع مختلف النقاط المدرجة ضمن جدول أعمال الدورة. والتي تمحورت أساسًا حول الجوانب المتعلقة بالتسيير المالي والإداري للديوان الوطني للحج والعمرة. في إطار تعزيز الحوكمة وتحسين الأداء خدمة للمعتمرين وللحجاجنا الميامين.