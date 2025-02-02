إنعقاد الإجتماع الأوّل للشباك الموحد للسوق المالي

إنعقد اليوم بمقر لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها “COSOB” الإجتماع الأول للشباك الموحّد للسوق المالي.

الإجتماع يهدف إلى تبسيط آليات الإدراج لشركة “فارما إنفست” في البورصة. وجاء استجابة لطلب الشركة الراغبة في فتح رأسمالها عبر البورصة.

حيث شارك في الاجتماع جميع الفاعلين الرئيسيين في السوق المالي، وهم : لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها (COSOB). بالغضافة كذلك إلى شركة تسيير بورصة القيم المنقولة الجزائر للتسوية الوسطاء في عمليات البورصة “القرض الشعبي الجزائري، شركة تيل ماركتس” الراعي في البورصة شركة “أنفست ماركت”. بالإضافة كذلك إلى مكتب الدراسات غرانت ثورنتون” بصفته مقيما في البورصة.

كما تتمثل أهداف هذا الاجتماع في مرافقة شركة فارما إنفست من خلال شرح كافة الإجراءات اللازمة لإدراجها في البورصة. حيث أن الشركة المعنية تنشط في مجال توزيع وصناعة الأدوية، يبلغ رأسمالها الاجتماعي 5,5 مليار دينار ولديها 5 شركات تابعة.

للإشارة، فإن الشباك الموحد للسوق المالي تم إنشاؤه في 23 نوفمبر 2024 خلال المؤتمر السنوي الثاني للسوق المالي كمبادرة مبتكرة. تهدف إلى اختصار الوقت وتسهيل الإجراءات على الشركات الراغبة في الإدراج في البورصة. ومن خلال هذه المبادرة، يتم توفير حل متكامل يسمح للشركات بالتعامل مع جهة واحدة تمثل جميع الفاعلين في السوق المالي.

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