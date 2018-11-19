إنعقاد الإجتماع السنوي رفيع المستوى في قطاع الطاقة غدا الثلاثاء بالجزائر 

سينعقد الإجتماع السنوي رفيع المستوى بين الجزائر والإتحاد الأوروبي في قطاع الطاقة غدا الثلاثاء بالجزائر حسب بيان لوزارة الطاقة.

وسيترأسه مناصفة وزير الطاقة مصطفى قيطوني والمفوض الأوروبي للعمل المناخي والطاقة ميغايل أرياس كانيت.

وتغطي هذه الشراكة جميع المواضيع ذات الإهتمام المشترك وهي المحروقات، الطاقات المتجددة، النجاعة الطاقوية.

بالإضافة إلى إصلاح الإطار التشريعي والتنظيمي، الاندماج التدريجي في أسواق الطاقة، وتطوير البنية التحتية ذات الإهتمام المشترك. ونقل التكنولوجيا والتنمية المحلية.

وأكدت الوزارة أن الشراكة الإستراتيجية التي أقيمت بين الجزائر والإتحاد الأوروبي في مجال الطاقة هي مكون دائم وهيكلي.

للعلاقات الجزائرية الأوروبية، خاصة بعد تنظيم أول منتدى أعمال بين الاتحاد الأوروبي والجزائر في ماي 2016.

و يعتبر إجتماع يوم الثلاثاء جزء من الحوار المستمر بين الشريكين اللذان لهما علاقات مكثفة و متنوعة.

المنصوص عليها في اتفاقية الشراكة لسنة 2005، لا سيما

وأشار البيان إلى أن الجزائر التي طالما كانت موردا موثوقا للطاقة في أوروبا تسعى أن تبقى كذلك لفترة طويلة ولديها كل المؤهلات لتحقيق ذلك.