إنعقاد الإجتماع الوزاري السنوي الـ23 لمنتدى البلدان المصدرة للغاز غدا الثلاثاء

تترأس غدا الثلاثاء بوليفيا عبر تقنية التحاضر عن بعد الإجتماع الوزاري السنوي الـ23 لمنتدى البلدان المصدرة للغاز. وحسب الموقع الرسمي للمنتدى سيكون جدول الاعمال مخصص ” التحضير للقمة الـ 6 لرؤساء دول وحكومات منتدى البلدان المصدرة للغاز وتعيين الأمين العام الجديد للمنتدى”.

وأضاف البيان انه وخلال الإجتماع سيتم دراسة المنشورات الرئيسية للمنتدى على غرار غلوبال غاز أوتلوك 2050 وأيضا والتقرير السنوي على المدى القصير حول سوق الغاز والكشف السنوي حول الاحصائيات. كما سيكون فرصة إلى صياغة السياسة العامة للمنتدى ويحدد أفضل كيفيات ووسائل التطبيق كما يقوم بتعيين رئيس مجلس الادارة ونائبه.

ووفق لذات البيان سيفصل الاجتماع الوزاري في طلبات الانضمام ويصادق على برنامج العمل وميزانية المنتدى”.وستتميز جلسة افتتاح الاجتماع بمداخلات وزير المحروقات والطاقة البوليفي فرانكلين مولينا اورتيز و الأمين العام لمنتدى البلدان المصدرة للغاز بحضور مسؤولين سامين و منظمات.

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