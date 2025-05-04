إنعقاد الدورة الأولى للجنة الحكومية الاقتصادية المشتركة الجزائرية-اليابانية

ترأس الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية، لوناس مقرمان، اليوم الأحد، بالجزائر العاصمة، مناصفة مع نائب وزير الخارجية البرلماني لليابان، هيساشي ماتسوموتو، الدورة الأولى للجنة الحكومية الاقتصادية المشتركة الجزائرية-اليابانية.

وحسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية، تأتي هذه الدورة عقب توقيع البلدين على الاتفاق الثنائي المؤسس للجنة الحكومية الاقتصادية المشتركة شهر جويلية 2023.

وشكل هذا الاجتماع فرصة لاستعراض مختلف أوجه التعاون والشراكة بين الجزائر واليابان وآفاق تعزيزهما. لاسيما في المجالات التي تحظى بالأولوية على غرار: الطاقات المتجددة والصناعة والمؤسسات الناشئة والرقمنة.

كما تطرق الجانبان بهذه المناسبة، إلى السبل والوسائل الكفيلة بترقية المبادلات التجارية. وإقامة شراكات بين المتعاملين الاقتصاديين على أساس رابح-رابح، بما يعكس المصالح المشتركة والإمكانيات التي يزخر بها كلا البلدين.