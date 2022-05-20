إنعقاد الدورة الثالثة للجنة التشاور السياسي الجزائرية السعودية

ترأس وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة بمعية نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود. الدورة الثالثة للجنة التشاور السياسي “الجزائرية-السعودية”.

و أفاد بيان لوزارة الخارجية والجالية، أنّ أشغال هذه الدورة إنصبّت حول تقييم التقدم المحرز في مسار تعزيز علاقات الأخوة و التعاون بين البلدين الشقيقين. بالإضافة كذلك إلى التحضير للإستحقاقات الثنائية المقبلة بهدف دعم الديناميكية الجديدة التي تشهدها هذه العلاقات. في ظل ما تحظى به من إهتمام و عناية مباشرة من قبل الرئيس عبد المجيد تبون. و أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بن عبد الرحمان آل سعود”.

أضاف البيان، أن إلتئام هذه الدورة والآلية الثنائية شكّل فرصة متجددة سمحت لرئيسي دبلوماسية البلدين بتبادل وجهات النظر. و تنسيق المواقف حول أبرز القضايا ذات الإهتمام المشترك على المستويات العربية و الإفريقية. إلى جانب التحديات التي تفرضها التوترات المشهودة على الساحة الدولية”.

و في ختام زيارته حظي وزير خارجية المملكة العربية السعودية باستقبال من قبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. و ذلك بحضور وزير الشؤون الخارجية و الجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة.

كما أحاط وزيرا الخارجية رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بأهم نتائج و مخرجات أشغال الدورة الثالثة للجنة الثنائية للتشاور السياسي. ناهيك عن التوافق الكبير في مواقف البلدين الشقيقين”.

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