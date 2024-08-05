إنعقاد الدورة الثالثة للحوار الاستراتيجي الجزائري الإيطالي

انعقدت اليوم الإثنين، بالعاصمة الايطالية روما، الدورة الثالثة للحوار الاستراتيجي الجزائري الايطالي حول العلاقات الثنائية، القضايا السياسية والأمنية الشاملة.

وحسب بيان لوزارة الخارجية، ترأس اللقاء، كل من الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، لوناس مقرمان. ونظيره الايطالي، ريكاردو غواريغليا.

وشكلت هذه الدورة التي شارك في أشغالها وفد كبير متعدد القطاعات، فرصة لكلا الطرفين لإجراء تقييم مرحلي للتعاون الثنائي وآفاقه في مختلف القطاعات، على ضوء المخرجات التي تم اعتمادها خلال الدورة الثانية لهذه الآلية المنعقدة بالجزائر العاصمة يومي 2 و3 جويلية 2024.

كما شكلت خطوة مهمة في التحضير للاستحقاقات الثنائية المقبلة، لا سيما القمة الجزائرية الإيطالية الخامسة.

وخلال هذه المباحثات بين الطرفين، أجرى مقرمان، مع نظيره الإيطالي، مبادلات معمقة حول وضع العلاقات الجزائرية الإيطالية وآفاق تعزيزه.

وكذا القضايا الإقليمية والدولية المشتركة ولا سيما الوضع في غزة ومسألة الصحراء الغربية. والوضع في منطقة الساحل والعلاقات بين الجزائر والاتحاد الأوروبي.