إنعقاد الدورة الخامسة للمشاورات السياسية الجزائرية-اليونانية

ترأس الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، لوناس مقرمان، اليوم الخميس، بمقر الوزارة، مناصفة مع نائبة وزير الشؤون الخارجية المكلفة بالشؤون الأوروبية للجمهورية الهيلينية، ألكساندرا بابادوبولو، الدورة الخامسة للمشاورات السياسية الجزائرية-اليونانية.

وحسب بيان الوزارة هذه الدورة “شكلت فرصة لاستعراض واقع العلاقات الثنائية وبحث سبل تعزيزها وترقيتها. لا سيما من خلال برمجة الدورة الثالثة من اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والتقني. واستغلال الفرص المتاحة على مستوى البلدين في مختلف المجالات. على غرار ترقية الاستثمارات والتجارة، الثقافة، الطاقة، السياحة، النقل، الخدمات، والصحة” .

وأضاف البيان أنه تم التباحث، خلال هذه المشاورات، إلى “المسائل الجهوية والدولية ذات الاهتمام المشترك. لا سيما القضية الفلسطينية ومسألة الصحراء الغربية وتطورات الأوضاع في كل من ليبيا ومنطقة الساحل، وكذا القضايا الإقليمية الأخرى”.

والأخير، تم تسجيل توافق في الرؤى حول التحديات المطروحة وضرورة دعم الجهود الدولية الرامية للتوصل إلى تسوية دائمة لهذه الأزمات.