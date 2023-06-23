إنعقاد الدورة الخامسة للمشاورات السياسية “الجزائرية-اليابانية” بالجزائر

إنعقدت الدورة الخامسة للمشاورات السياسية بين وزارتي الشؤون الخارجية الجزائرية واليابانية أمس الخميس بالجزائر العاصمة.

وترأس هذا اللقاء الثنائي الذي يندرج في إطار مذكرة التفاهم الموقعة سنة 2010 كل من المدير العام المكلف بمنطقة “آسيا-أوقيانوسيا”. بوزارة الشؤون الخارجية و الجالية الوطنية بالخارج ناصر بوشريط. و المدير العام المكلف بمنطقة “الشرق الأوسط و أفريقيا” في وزارة الشؤون الخارجية اليابانية ناغاوكا كانسوكي عن الجانب الياباني.

كما سمحت هذه الدورة باستعراض التعاون الثنائي و بحث سبل توسيعه ليشمل مجالات أخرى.

من جهتها أبرز الطرفان نوعية العلاقات التاريخية التي تربط الجزائر واليابان. حيث أعربا عن رغبتهما في تعزيزها أكثر مع الإلتزام بالإرتقاء بها إلى مستوى الإمكانيات التي يزخر بها البلدان. كما انتهز الجانبان هذه الفرصة لتبادل وجهات النظر حول القضايا السياسية الدولية و الإقليمية ذات الإهتمام المشترك.

و خلال هذه المناقشات، تم التطرق إلى إصلاح منظمة الأمم المتحدة. و كذا القضيتين الفلسطينية و الصحراوية إضافة إلى الوضع في ليبيا و منطقة الساحل.

في هذا الشأن، تم تسجيل توافق كبير في وجهات النظر سيما فيما يتعلق بتمسك البلدين بقيم و مبادئ الأمم المتحدة. و احترام القانون الدولي و التسوية السلمية للنزاعات.

و عقب هذه الدورة، أدى ناغاوكا كانسوكي زيارة مجاملة لوناس مقرمان، الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج.

هذا و قد أشاد الطرفان بالعلاقات الممتازة القائمة بين الجزائر واليابان. حيث جددا استعدادهما للعمل من أجل الارتقاء بها إلى مستوى تطلعاتهما و إلى مستوى الامكانات و المؤهلات التي يمنحها اقتصادا البلدين.

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