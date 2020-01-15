إنعقاد الدورة العادية الأولى للمركزية النقابية اليوم

تعقد، اليوم الأربعاء، الدورة العادية الأولى لسنة 2020 للمركزية النقابية.

يعقد الإتحاد العام للعمال الجزائريين، اليوم بقصر المعارض، إجتماع المجلس الوطني للنقابة، لعرض نتائج عمل النقابة خلال السنة الماضية.

وسيتم خلال اللقاء عرض النتائج المتحصل عليها بخصوص المشاكل التي تم رفعها لوزارة التجارة.

كما سيتم خلال الإجتماع أيضا إعداد خريطة طريق العمل بالنسبة للمرحلة المقبلة، تماشيا والسياسة الجديدة لوزير التجارة الجديد.

ويحضر الإجتماع كل من الأمين العام للإتحادية الوطنية لعمال التجارة والسياحة، وكذا ممثلا عن الأمين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين، والأمين العام لوزارة التجارة.