إنعقاد الدورة الـ 31 للجنة البحث والإنقاذ البحريين

إنعقدت اليوم الثلاثاء، بمقر القاعدة البحرية الجزائر بالناحية العسكرية الأولى. الدورة الحادية والثلاثون للجنة البحث والإنقاذ البحريين.

الإجتماع جاء في إطار تعزيز الجهود الوطنية لضمان أمن وسلامة الملاحة البحرية. تحت رئاسة قائد المصلحة الوطنية لحرس السواحل لقيادة القوات البحرية، بحضور ممثلي عدة وزارات وهيئات وطنية ذات الصلة.

