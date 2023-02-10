إنعقاد اللجنة المختلطة الجزائرية المجرية وهذه مخرجاتها

ترأس وزير الفلاحة والتنمية الريفية، محمد عبد الحفيظ هني، مناصفة مع وزير الدفاع للجمهورية المجرية، تامة فارغة، اليوم الجمعة، أشغال الدورة الثالثة للجنة المختلطة الجزائرية المجرية، ببودابست بالمجر.

وحسب بيان لوزارة الفلاحة، قام الطرفان بتحديد مجالات أخرى للتعاون وفتح أفاق جديدة للشراكة بين البلدين. وجرت هذه الدورة، بحضور ممثلي عدة قطاعات وخبراء من البلدين.

وتأتي هذه الدورة، بعد عقد دورتين، كانت أخرهما في ديسمبر 2017 بالجزائر. مما يعكس صلابة علاقة الصداقة التاريخية وأسس التعاون القوي و المستدام” بين البلدين.

وقام الطرفان خلال الاجتماع “بتقييم سبل التعاون الثنائي وكذا تحديد مجالات أخرى للتعاون وفتح أفاق جديدة للشراكة بين البلدين”.

كما أعرب الطرفان عن “عزم وفد البلدين على إعطاء دفع و نفس جديدين للعلاقات الثنائية في عدة ميادين. لاسيما منها الموارد المائية وقطاع الطاقة والصناعة والسياحة والصيد البحري والتعليم العالي والتكوين المهني”.

ويكون ذلك عبر تكثيف مشاريع الشراكة ذات الاهتمام المشترك بغرض خلق ثروة واستحداث الوظائف في المجالات المتعددة والاستثمار الثنائي المربح لكلا الطرفين. بالإضافة إلى التعاون في المجال الفني والتكنولوجي و تبادل الخبرات.

ودعا هني إلى انعقاد الدورة الثانية لمجلس الأعمال الجزائري –المجري، بغية جمع منظمات الأرباب العمل والغرف التجارية ورؤساء الشركات. من اجل توجيه وتحديد وكذا تثمين فرص الشراكة والاستثمار المتاحة للجزائر و المجر.

وأبرز الوزير أهمية “تثمين كل الإمكانات التي توفرها الشراكة في مجالات واعدة مثل التحسين الوراثي للإنتاج الحيواني و إنتاج الألبان وتطوير تربية الأبقار الحلوب والدواجن والأعلاف وحماية الصحة البيطرية و يبقى تطوير مشاريع التعاون والشراكة في هذه المجالات مرتبط بإقامة علاقات مباشرة بين المؤسسات والمنظمات المهنية التابعة للقطاع”.

كما أكد على حرص الجزائر على تعزيز التعاون مع المجر في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك. من اجل زيادة حجم التجارة وتوسيع الاستثمار لاسيما في قطاعات الفلاحة والصناعة والطاقة.

وبعد الإعلان عن اختتام أشغال الدورة الثالثة للجنة المختلطة الجزائرية المجرية. أمضى الوزراء على محضر الأشغال للجنة الثالثة الجزائرية المجرية.