إنعقاد المؤتمر الإستثنائي لـ “ugta” ونهاية سيدي السعيد

سيعقد الإتحاد العام للعمال الجزائريين يومي 21 و22 جوان الجاري المؤتمر الوطني الإستثنائي الـ 13 بغرض إنتخاب قيادة جديدة.

حيث سيخصص المؤتمر لانتخاب قيادة جديدة وتقديم تقرير حول نشاطات المنظمة العمالية للسنوات الماضية.

وسيعقد المؤتمر بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال بمشاركة نحو 800 مندوب من انتخاب قيادة جديدة للمركزية النقابية.

بالإضافة إلى 4 محضرين قضائين حاضرين للتأكد من عضوية المندوبين وإحصاء الحضور للتأكيد على شرعية إنعقاده.

ناهيك عن حضور 30 فدرالية و131 عضو من اللجنة التنفيذية، كما أن أشغال المؤتمر ستجري على مدار يومين.

للتذكير فإن العهدة الحالية تنتهي في الـ10 جانفي2020 ، إلا أن سيدي سعيد كان قد أعلن في وقت سابق تقديم تاريخ المؤتمر، معلنا عدم ترشحه لعهدة جديدة.

للإشارة فإن الآلاف من العمال والنقابيين قدموا من مختلف الولايات ومختلف القطاعات قد نظموا وقفة احتجاجية حاشدة أمام مبنى المركزية لنقابية.

للمطالبة برحيل الأمين العام لاتحاد العمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد، ورافضين المؤتمر الاستثنائي المزمع إجراؤه من طرف المركزية النقابية.