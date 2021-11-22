“إنـــــــطلاق الطـــــــبعة الأولى لمسابقة ملكة جمال “الأمازيغ

انطلقت الطبعة الأولى لمسابقة ملكة جمال الأمازيغ بولاية تيزي وزو، على أن تستمر هذه المبادرة في كل ولايات الوطن.

كما أن المسابقة شاركت فيها 14 عارضة، أين قمن بعرض للباس الأمازيغي العريق.

بالمقابل المسابقة عرفت إقبالا، أين تم اختيار ميليسا من ولاية بجاية كملكة جمال الأمازيغ، أين توفرت فيها شروط المسابقة.

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