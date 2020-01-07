إنفانتينو: “الجزائر بلد كرة القدم وتملك إتحادية تعمل جيدا”

أشاد رئيس الإتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو، بالإتحاد الجزائري الذي يرأسه خير الدين زطشي والذي قاد الخضر للتتويج بكأس أمم إفريقيا 2019.

وتحدث إنفانتينو على هامش تواجده بمدينة الغردقة المصرية لحضور حفل توزيع جوائز الإتحاد الإفريقي لكرة القدم قائلا:

“لا يجب أن ننسى أن الجزائر بطلة إفريقيا وتوجت باللقب هنا بمصر هي بلد كرة القدم، وتمتلك العديد من اللاعبين الممتازين، مع محيط كروي رائع مع إتحادية تعمل جيدا مع صديقي زطشي”.

وأضاف: “لقد وقعنا في عشق الجزائر من قبل في سنوات الثمانينات مع ذلك المنتخب الرائع، وأنا سعيد للجزائر وكل إفريقيا بعد فترة صعبة، إفريقيا تثبث للعالم أنها منبت كرة القدم”.