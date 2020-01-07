إنفانتينو: “محرز يجعلك تشتري التذكرة للإستمتاع بسحره”

أشاد رئيس الإتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو بالدولي الجزائري رياض محرز، الذي قاد الخضر للتتويج بلقب كأس أمم إفريقيا 2019.

وتحدث رئيس الفيفا على هامش تواجده بمدينة الغردقة المصرية لحضور حفل توزيع جوائز الإتحاد الإفريقي لكرة القدم قائلا:

“محرز أسطورة كرة القدم، بالرغم من أنه لم ينتهي بعد من إظهار كل ما يمكنه فعله فوق المستطيل الأخضر”.

وأضاف: “هو واحد من اللاعبين القلائل في العالم الذين تشتري تذكرة الملعب من أجل الإستمتاع بما يفعله، في كل مرة يلمس فيها الكرة تدرك أنه يمكنه أن يخلق شيء خارق للعادة”.