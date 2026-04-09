إنفانتينو : “مستقبل كرة القدم الجزائرية مشرق”

أشاد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو ،بالاستقبال الذي حظي به من قبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، معبرًا عن سعادته الكبيرة بزيارة الجزائر.

وأكد جياني إينفانتينو، في تصريح عقب استقباله من قبل رئيس الجمهورية: “أنا سعيد جدا باستقبالي من طرف الرئيس عبد المجيد تبون، إنه رجل عظيم بالنسبة للجزائر، ورجل كبير في كرة القدم وخبير حقيقي في هذا المجال”.

وأضاف إنفانتينو: “لقد تحدثنا عن كرة القدم الجزائرية، وقد هنأته بطبيعة الحال على تأهل منتخب الجزائر لكأس العالم، وهو إنجاز كبير، نشعر أن المنتخب لديه شيء مميز ويمكنه خلق مفاجآت كبيرة وتقديم مباريات كبيرة جدا”.

وأكد رئيس الفيفا أنه قدم دعوة للرئيس تبون لحضور نهائيات كأس العالم 2026: “بالمناسبة، قدمت دعوة لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لحضور هذه النسخة من كأس العالم. كما تحدثنا عن تطوير كرة القدم في هذا البلد الذي يضم نحو 50 مليون نسمة، إلى جانب جالية جزائرية واسعة عبر العالم شغوفة بكرة القدم”.

وعن العمل القاعدي والتكوين في الجزائر قال رئيس الفيفا: “هناك موهبة مذهلة، ونحن نعمل معا على الاستثمار في الأكاديميات. كما تحدثنا عن الاستثمار في كرة القدم المدرسية، وسنعلن عن مبادرات مشتركة بين الفيفا والجزائر”.

وختم إنفانتينو تصريحه قائلا: “مرة أخرى، شرف كبير أن أكون هنا، أهنئ الرئيس تبون والحكومة، وبالطبع الاتحاد الجزائري لكرة القدم ورئيسه صديقي، وليد صادي، على كل العمل الذي يقومون به، سواء فيما يتعلق بالمنشآت والملاعب، وهو أمر استثنائي، ومستقبل كرة القدم الجزائرية مشرق”.