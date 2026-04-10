إنفانتينو :”ملعب فيفا أرينا استثنائي وسيرتقي بالجزائر إلى عصر جديد”

أشرف رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو على تدشين عدد من المنشآت الرياضية الجديدة بولاية تلمسان، في إطار مشروع تطوير البنية التحتية الكروية ودعم المواهب الشابة.

وقال رئيس الفيفا جياني إنفانتينو في تصريحات نقلتها الصفحة الرسمية للاتحاد الجزائري لكرة القدم، اليوم الجمعة، “أنا سعيد أن أكون في الجزائر وأن أعود إلى البلد الكروي بامتياز، قمنا بتدشين ملعب فيفا أرينا وهو ملعب صغير تابع للفيفا داخل المدرسة”.

وأضاف إنفانتينو خلال زيارته: “دشنا هذا الصرح الرائع، مركز تقني استثنائي الذي يرتقي بالجزائر وبكرة القدم الجزائرية إلى مستوى آخر وعصر جديد، سيوفر الظروف المناسبة للشباب الموهوب من أجل التطور والتألق”.

وتابع:”أعتقد أن الجزائر التزمت بالتزاماتها تجاه شبابها وفتياتها من أجل ضمان مستقبل مشرق لهم”.

كما وجّه رئيس الفيفا شكره إلى مسؤولي الكرة في البلاد قائلا: “أشكر الاتحاد الجزائري لكرة القدم وصدقي العزيز وليد صادي الذي يقوم بعمل مميز، كما أشكر الحكومة والوالي المتواجد معنا، وكان لي الشرف بلقاء رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، وهو أيضا شغوف وخبير بكرة القدم”.

وختم إنفانتينو تصريحه بالتأكيد على قوة العلاقة مع المسؤولين الجزائريين: “أعرف وليد صادي قبل أن أكون رئيس الفيفا وكانت علاقة صادقة بيننا مباشرة وصريحة، أقدّر كثيرا عمله الذي منح الاتحاد استقرارا حقيقيا”.

وتأتي هذه الزيارة في إطار دعم مشاريع تطوير كرة القدم الجزائرية وتعزيز البنية التحتية، بما يفتح المجال أمام جيل جديد من اللاعبين نحو الاحتراف والتألق.