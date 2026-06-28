إنفانتينو: “مواجهة الجزائر والنمسا كانت سحرا خالصا”

أشاد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، جياني إنفانتينو، بالمستوى الكبير الذي قدمه المنتخبان الجزائري والنمساوي، فجر اليوم الأحد، في المواجهة التي انتهت بنتيجة 3-3 في ختام لقاءات المجموعة الـ 10 من مونديال 2026.

ونشر إنفانتينو، عبر حسابه الشخصي على “انستغرام”، صورة من احتفال قائد “الخضر” بأحد أهدافه في مرمى النمسا. وأرفقها بتعليق أكد من خلاله أن المواجهة ستظل راسخة في الأذهان.

وقال رئيس “الفيفا”: “كان ذلك سحرًا خالصًا.. كرة القدم وحدها قادرة على أن توقظ مثل هذه المشاعر المتناقضة في آن واحد.”.

وواصل المسؤول الأول على أعلى هيئة كروية في العالم:”لقد قدم لنا الجزائريون والنمساويون مباراة ستظل خالدة، بعد أن نجح المنتخبان في بلوغ دور الـ32″.

مضيفا: “مثل هذه اللحظات هي التي تجعل كأس العالم أعظم عرض كروي على وجه الأرض”.

يشار إلى أن “الخضر” تأهلوا ضمن أفضل الثوالث، ليضربوا موعدا لسويسرا في الدور القادم، بينما سيسطدم منتخب النمسا، الذي تأهل في الوصافة بنظيره الاسباني.

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