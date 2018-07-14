إنفانتينو: «مونديال مشترك بين المغرب والجزائر وتونس سيزيل الخلافات ويعزز فرص الفوز»!

كشف رئيس الإتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، جياني إنفانتينو، عن رأيه بخصوص إمكانية تقدم كل من الجزائر والمغرب وتونس بملف مشترك لتنظيم مونديال 2030.

حيث قال في ندوة صحافية، أمس الجمعة ردا على سؤال في هذا الخصوص: «أعتقد أن التنظيم المشترك يعزز فرص أي ملف في الفوز بتنظيم كأس العالم» وأضاف رئيس «الفيفا»: «هذا الأمر قد يزيل الكثير من الخلافات بين الدول المتجاورة، وأعتقد أنها فكرة جيدة.. كرة القدم يمكن أن تساهم كثيرا في تغيير العالم، لن تغير الماضي، لكن يمكن أن تؤثر في المستقبل بشكل فعال، وهذا ما نعمل عليه».

تجدر الإشارة إلى أن العديد من السياسيين في تونس والجزائر سبق وأكدوا استعدادهم لدراسة فكرة التقدم بملف مشترك مع المغرب لاستضافة مونديال 2030، وهي الفكرة التي أيدها وزير الشباب والرياضة، محمد حطاب، في تصريحاته لـ$ قبل أسابيع.