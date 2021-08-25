إنفانتينو يحل مشكل محرز وبن رحمة قبل مواجهة جيبوتي

طالب رئيس الإتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو بتسريح اللاعبين الدوليين لخوض التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 المزمع إجرائها في قطر.

وعلق الإتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، في بيان رسمي علي الأزمة الدائرة حول رفض أندية الدوري الإنجليزي والإسباني، إنضمام نجومها إلي منتخبات بلادهم في فترة التوقف الدولي المقبلة، بسبب القائمة الحمراء.

ورفضت أندية الدوري الإنجليزي والإسباني، إنضمام لاعبيها إلي منتخبات بلادهم في فترة التوقف الدولي بسبب القائمة الحمراء المتعلقة بقيود السفر علي كورونا.

وقال جياني إنفانتينو رئيس الإتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، في بيان له “لقد واجهنا مشاكل عالمية معًا في الماضي ويجب أن نواصل القيام بذلك في المستقبل”.

أضاف، “يعد السماح للاعبين بالمشاركة في المنافسات الدولية المقبلة أمرًا ملحًا وأهمية كبيرة، أنا ممتن للدعم والتعاون من العديد من أصحاب المصلحة في اللعبة خلال هذه الفترة الصعبة.

واصل، “أدعو إلى إظهار التضامن من كل اتحاد عضو، وكل دوري، وكل نادٍ، لفعل ما هو صحيح وعادل للعبة العالمية، يتنافس العديد من أفضل اللاعبين في العالم في بطولات الدوري في إنجلترا وإسبانيا”.

أكمل، “نعتقد أن هذه الدول تشترك أيضًا في مسؤولية الحفاظ على النزاهة الرياضية للمسابقات وحمايتها في جميع أنحاء العالم، فيما يتعلق بمسألة قيود الحجر الصحي في إنجلترا، بالنسبة للاعبين العائدين من دول القائمة الحمراء”.

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